Dimagrire durante la primavera: come fare e benefici

La stagione primaverile che sta arrivando, non solo porta con sé nuova luce e giornate più lunghe, ma anche maggiore attenzione da dedicare a sé stessi. Ecco perché dimagrire in questo periodo è più semplice e facile del solito considerando che ci sono alcuni fattori che contribuiscono a ottenere un discreto successo in questo campo.

Perché dimagrire in primavera

Le giornate lunghe e le ore di luce, insieme al sole che comincia ad annunciare l’arrivo della bella stagione portano sicuramente dei cambiamenti, non solo nell’umore, ma anche nel fisico, per cui riuscire a dimagrire è molto più facile e semplice. Questo periodo di colori e di sole va ad attivare dei cambiamenti nel corpo e nel cervello che sicuramente aiutano.

In base a uno studio e a una ricerca che è stata condotta dall’European Journal of Clinical Nutrition, man mano che le temperature si alzano la fame diminuisce e si riduce per cui anche perdere peso risulta essere molto più facile e semplice. In questa fase, si tende a consumare circa 86 calorie in meno rispetto al periodo autunnale e invernale.

In questo modo, cercando di mangiare meno e quindi introdurre meno calorie, il corpo riesce a mantenersi fresco. Altre funzioni, poi, compresa l’attività digestiva, generano calore per cui introdurre meno cibo e meno calorie nell’organismo permette di ridurre il carico di lavoro aiutando così a perdere peso rapidamente.

Mantenere un corpo fresco significa anche bruciare maggiori calorie in modo da essere pronte per la stagione estiva e la tanto temuta prova costume per cui è bene , cominciare, già da questa stagione a prepararsi e tenersi in forma in vista dell’appuntamento con l’estate. Nei giorni dell’inverno, con il tempo grigio, si è maggiormente invogliati a consumare carboidrati e quindi a ingrassare.

Dimagrire durante la primavera: come fare

Non è affatto difficile dimagrire e perdere peso durante la stagione primaverile, anche perché le belle giornate invogliano a prendersi cura di s stessi e darsi da fare per un fisico in forma. Inoltre, il bel sole e il tempo soleggiato porta ad avere un umore migliore evitando di sfogarsi con il cibo soprattutto dolci per compensare a qualche mancanza.

Nel periodo primaverile, è possibile poi approfittare e godere della vitamina D, nota anche come vitamina del sole che aiuta a stare bene. Inoltre, sempre secondo degli studi che sono tuttora in corso sembra che ci sia un legame tra la mancanza di vitamina D e la resistenza all’insulina e all’obesità, in generale.

Inoltre, rispetto alle stagioni autunnali e invernali, dove abbondano i cibi super grassi e ricchi di calorie, dimagrire in primavera è altrettanto facile anche grazie ai tanti alimenti che sicuramente sono un toccasana nel percorso dietetico. Sono due stagioni considerate particolarmente salutari grazie a tantissima frutta e verdura per cui riuscire a evitare certi sfizi e golosità è possibile.

In primavera, le bevande sono leggere e, con le temperature in aumento, si ha un maggiore bisogno di essere idratati per cui consumare tè verde freddo è l’ideale anche perché aiuta a dimagrire, bruciare i grassi e regolare la fame. Oltre all’acqua, è possibile anche consumare centrifugati e frullati che sono considerati una scelta intelligente, soprattutto se sono senza zucchero.

Dimagrire durante la primavera: integratore naturale

Per riuscire a dimagrire e perdere peso durante la stagione primaverile, oltre a una serie di accorgimenti da mettere in pratica, si può anche chiedere l’aiuto di un integratore come Spirulina Ultra che, essendo a base naturale, permette di tornare in forma rapidamente. Una formula in compresse che facilita il processo di dimagrimento in modo sano.

Un integratore che aiuta a perdere i chili in eccesso grazie al lavoro del metabolismo che permette un dimagrimento molto più rapido e semplice. Aiuta a introdurre meno calorie rispetto al solito, elimina i grassi in eccesso e permette di saziare evitando di eccedere troppo ai pasti della giornata. Un prodotto davvero utile da abbinare a una dieta ipocalorica ed esercizio.

E’ definito dagli esperti il miglior integratore naturale per la primavera. Per questo è anche notificato come sicuro ed efficace dal ministero della salute.

Questa formula è a base di elementi naturali, quindi priva di sostanze che possano intaccare l’organismo come l’alga spirulina che evita alle cellule di adipe di depositarsi nei punti maggiormente critici e la gymnema che regola il metabolismo lipidico e dei carboidrati diminuendo la sensazione di fame.

Bastano soltanto due compresse da assumere poco prima dei pasti con dell’acqua per cominciare a ottenere i primi risultati.

