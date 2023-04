Dimagrire: i 10 consigli su come tornare in forma

Dimagrire: i 10 consigli su come tornare in forma

In vista della stagione estiva, sono molti che decidono di seguire una dieta per dimagrire e tornare in forma. Un percorso del genere è spesso pieno di difficoltà, ma con i giusti consigli che si trovano nelle pagine a seguire, è possibile riuscire a perdere peso in modo sano, salutare e non rinunciando ai piaceri della tavola.

Dimagrire

Iniziare un percorso del genere è difficile e molto lungo. Spesso si tende a pensare che, per dimagrire, i risultati debbano essere immediati, ma è sbagliato. Si tratta di un programma lungo e da percorrere in modo costante senza caricarsi di ansia e troppi patemi. Soltanto con la giusta costanza e forza di volontà è possibile ottenere risultati che perdurino nel tempo.

Riuscire a perdere peso ed essere in forma è importante, non solo per una questione estetica, quindi sfoggiare un fisico che sia snello e tonico, magari al mare. È importante riuscire a tornare in forma e riacquistare una piacevole silhouette anche per una questione di salute dal momento che i chili in più sono spesso causa di problemi a livello cardiovascolare, respiratorio, ecc.

Per riuscire a dimagrire e quindi sfoggiare un fisico in salute, è sempre bene affidarsi ai consigli di un esperto del settore. Tutti sanno che le diete fai da te non sono mai consigliate perché controproducenti e dannose per il fisico e l’organismo. Per questo, è bene affidarsi a un programma specifico che verta su una alimentazione corretta ed equilibrata, attività fisica.

Dimagrire: 10 consigli

Per evitare il classico effetto yo-yo, quindi i continui dimagrimenti seguiti da fasi dove si tende a ingrassare, bisogna evitare di seguire una alimentazione sbagliata. Una alimentazione non adatta insieme a poco esercizio non sono di aiuto per dimagrire e possono compromettere i risultati, oltre a una serie di conseguenze per il fisico.

Per questa ragione, qui sotto vi è un decalogo che racchiude 10 consigli che aiutano a tornare in forma e mantenere la linea.

1. No alle scorciatoie: sebbene esistano diete che promettono di far perdere peso rapidamente non è necessario seguirle perché non funzionano. Sul lungo periodo, queste diete lampo come la paleo, comportano soltanto una riduzione della qualità e durata della vita

2. Non esistono alimenti che siano totalmente cattivi e buoni: non è necessario eliminare dalla tavola una serie di alimenti, bisogna semplicemente puntare alla quantità. No ad abolire i carboidrati dal momento che danno sazietà

3. I chili persi si recuperano con il rischio di ingrassare e vanificare i risultati ottenuti: il classico effetto yo-yo, non solo è deleterio, ma è anche un circolo vizioso che è difficile da interrompere

4. Metabolismo necessita di tempo: il processo metabolico ha bisogno di mesi e anni per riassestarsi completamente. Solitamente ci vogliono dai 6 ai 12 mesi per rendersi conto che l’obiettivo è stato raggiunto e portato a termine

5. Sebbene il percorso dietetico sia terminato, bisogna comunque continuare a ridurre le quantità e le porzioni degli alimenti che si consumano. Molto importante, ai fini del dimagrimento, considerare non solo le quantità, ma anche le qualità prediligendo cibi che siano salutari

6. Una buona motivazione: non basta seguire una dieta o uno schema dimagrante, bisogna anche impegnarsi affinché i risultati siano duraturi nel tempo. La giusta motivazione, l’impegno e la forza di volontà aiutano a ottenere ottimi risultati

7. Attività fisica: un passo importante per dimagrire perché aiuta a far perdere peso. Bisogna sempre accompagnare la dieta e l’alimentazione all’esercizio fisico anche per accelerare il metabolismo

8. Modifiche dovute all’età: il fattore età gioca un ruolo chiave dal momento che riuscire a dimagrire dopo i 40 anni è molto più difficile rispetto ai 20

9. Il genere: le donne lottano più degli uomini con la bilancia e la fase della menopausa è complicata perché, complice il calo degli estrogeni, non si riesce a calar di peso

10. Il digiuno: può essere un piccolo aiuto nella lotta ai chili di troppo, ma va fatto ogni tanto e non è per tutti, sebbene abbia la capacità di ringiovanire le cellule.

