A Cura Carpignano un autista ha dimenticato una bambina di 10 anni sullo scuolabus ed è andato in mensa a mangiare. Il padre lo ha aggredito.

A Cura Carpignano un autista ha dimenticato una bambina di 10 anni sullo scuolabus ed è andato in mensa a mangiare. Il padre lo ha aggredito.

Dimentica bimba sullo scuolabus: autista aggredito dal padre

L’autista era convinto che tutti gli alunni fossero scesi dallo scuolabus, così ha chiuso a chiave il mezzo e lo ha lasciato in un parcheggio. Poi si è recato in mensa per andare a mangiare. In realtà, all’interno dello scuolabus era rimasta una bambina di 10 anni, che si era addormentata e si trovava sui sedili posteriori del mezzo. Il fatto è accaduto a Cura Carpignano, lunedì 14 marzo, intorno alle 13.

Il padre della bambina ha aggredito l’autista

Il padre della bambina, preoccupato perché la figlia non era ancora tornata a casa, ha raggiunto il parcheggio, dove ha notato sua figlia seduta sullo scuolabus. Il veicolo era chiuso dall’esterno e per farla scendere l’uomo ha rotto il vetro. Intanto l’autista è tornato nel parcheggio. Quando il padre della bambina, di 45 anni, lo ha visto non è riuscito a trattenere la calma e lo ha aggredito, prendendolo a schiaffi.

L’autista è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato al San Matteo per le medicazioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno ricostruito quanto accaduto. Non ci sono denunciati o querelati.