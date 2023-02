Dimenticano di fare il biglietto per il figlio e cercano di lasciarlo in aero...

Dimenticano di fare il biglietto per il figlio e cercano di lasciarlo in aeroporto: arrestati

Due genitori si erano dimenticati di comprare il biglietto per il figlio, così hanno deciso di abbandonarlo al banco del check-in all’aeroporto di Tel Aviv-Ben-Gurion, cercando di imbarcarsi lo stesso sull’aereo. L’autorità aeroportuale israeliana ha confermato che i genitori, con passaporto belga, avevano programmato di portare il figlio con sé su un volo Ryanair per Bruxelles, ma sono arrivati in ritardo, dopo la chiusura dei banchi del check-in.

La coppia è corsa verso la security lasciando il bambino in un passeggino.

I due genitori sono stati arrestati

Il personale ha intercettato la coppia e ha ordinato ai due genitori di tornare a prendere il bambino, per poi avvisare la polizia e la sicurezza aeroportuale. I due genitori sono stati arrestati per essere interrogati dalla polizia, insieme al bambino. “Tutti i lavoratori erano sotto shock. Non abbiamo mai assistito a niente del genere.

Non credevamo a quello che stavamo vedendo” ha dichiarato lo staff di Ryanair in un comunicato. Secondo la ricostruzione di Jerusalem Post, tutto è iniziato al terminal per il volo della compagnia low cost. La famiglia si è resa conto di non aver fatto il biglietto al figlio e si sono rifiutati di comprarne un altro. Hanno deciso di lasciare lì il bambino. Fortunatamente il personale si è reso conto della situazione e ha sventato il piano della coppia.