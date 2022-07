Dimissioni Draghi, i commenti della stampa estera. El Paìs: “Italia verso una nuova crisi politica”

Dimissioni Draghi: la stampa estera ha dedicato le homepage dei principali quotidiani internazionali alla crisi di Governo in Italia.

La stampa estera ha commentato le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in Italia. Le homepage dei principali quotidiani internazionali, infatti, sono state dedicate alla notizia del crollo del Governo guidato dall’ex presidente della Bce.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato ai ministri del suo Governo la decisione di dimettersi. In considerazione della decisione del Movimento 5 Stelle di non votare il dl Aiuti e la fiducia in Senato, il premier ha sottolineato come il “patto di fiducia” tra la maggioranza si sia ormai rotto e ha sottolineato: “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più”.

La notizia delle dimissioni di Draghi ha rapidamente fatto il giro del mondo, dominando le prime pagine dei maggiori quotidiani internazionali. Il sito della BBC, in homepage, ad esempio, riporta la notizia della crisi italiana titolando: “L’Italia va in crisi mentre il premier presenta le dimissioni”.

Germania, Frankfuter Allgemeine Zeitung: “I pericoli della crisi di Governo in Italia”

Anche in Germania, alcuni dei più importanti quotidiani hanno postato sui rispettivi siti la notizia delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il tedesco Bild, ad esempio, ha messo in apertura l’articolo dal titolo “Il presidente del Consiglio Draghi si dimette”.

La medesima scelta è stata condivisa anche da Der Spiegel che ha annunciato: “Il presidente del Consiglio Draghi annuncia le dimissioni”.

Infine, anche Frankfuter Allgemeine Zeitung ha scritto un articolo sulla crisi di Governo in Italia, asserendo: “Il presidente Mattarella respinge le dimissioni di Draghi”.

Il quotidiano, inoltre, ha postato anche un articolo di approfondimento sulla drammatica situazione attualmente presente nella Penisola, intitolato: “I pericoli della crisi di Governo in Italia”.

Spagna, El Paìs: “Italia verso una nuova crisi politica”

In Spagna, il quotidiano El Mundo – che già al tempo della rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era scagliato contro la debolezza politica dei partiti italiani – ha scritto in modo lapidario: “Italia. Mario Draghi si dimette da Presidente del Consiglio”.

El Paìs, invece, ha titolato: “Draghi si dimette da primo ministro e porta l’Italia verso una nuova crisi politica”. Il quotidiano, inoltre, ha spiegato: “L’ex presidente della Bce non ha accettato la dissidenza del Movimento Cinque Stellenel voto di fiducia al Senato e ora il Capo dello Stato deve trovare una soluzione”.

Regno Unito, The Guardian: “Dimissioni Draghi dopo boicottaggio del M5S”

Nel Regno Unito, The Guardian ha titolato l’articolo in evidenza dedicato alla crisi politica italiana: “Il primo ministro italiano Mario Draghi si dimette dopo il boicottaggio di una coalizione partner”.

Il quotidiano britannico, infatti, ha riassunto la decisione del premier affermando che “la crisi è scaturita dal boicottaggio del Movimento 5 Stelle su un cruciale voto di fiducia”.

Francia, Le Figaro contro il M5S

Anche in Francia gli occhi sono puntati sulla crisi di Governo italiana inaugurata dalle recenti scelte del Movimento 5 Stelle e dal suo presidente Giuseppe Conte. Le Figaro, infatti, ha scritto: “Italia: Mario Draghi annuncia che si dimetterà entro sera”.

Si legge, inoltre, quanto segue: “Il movimento 5 Stelle, membro della coalizione di Governo, ha boicottato un voto di fiducia su un testo discusso questo giovedì al Senato, mettendo a rischio il Governo”.

USA, New York Times e CNN

Negli Stati Uniti d’America, ancora, il New York Times ha affermato: “Il voto di fiducia ha messo in mostra le fratture nella coalizione del premier Draghi dopo che un partito anti-establishment ha ritirato il sostegno, aprendo una crisi politica”.

La CNN, invece, in apertura del suo sito internet ha postato un articolo da titolo: “Mario Draghi si è dimesso da primo ministro italiano dopo che la coalizione a ritirato il supporto”.

Nel riportare la notizia, la CNN ha sottolineato che il premier Draghi ha deciso di dimettersi “pur avendo vinto il voto di fiducia in Parlamento”.