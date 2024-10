Dimore storiche, Marti (Lega): al lavoro per polo privato

Roma, 2 ott. (askanews) – “I due rami del Parlamento stanno facendo tanto in tema di persuasione e conoscenza rispetto a tutto quello che le associazioni in ambito culturale stanno tentando di portare avanti, talvolta anche con grandi difficoltà” ha detto stamattina Roberto Marti, Presidente Commissione Cultura Senato, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Le dimore storiche – ha aggiunto – sono tra i beni culturali più importanti che abbiamo. Lavoriamo per creare un polo privato di conservazione e di studio che possa essere fruito, organizzato e che possa essere inserito in un patrimonio industriale culturale. Il G7 Cultura ha sottolineato quello che stiamo tentando di fare in Italia in questi due anni: mettere al centro della cornice sociale la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con il ministro Valditara abbiamo in mente un protocollo d’intesa che possa portare in maniera ciclica tutte le scuole a visitare il nostro patrimonio culturale”.