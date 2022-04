Dina, la giovane promessa della musica italiana presenta il nuovo singolo: “Tu non passi mai”

Da Sanremo Newtalent al Festival di Castrocaro, passando per Zecchino d’Oro e il Tour Music Fest, dove ha lavorato con Mogol: Dina presenta il nuovo singolo.

Giovanissima, ma la passione per la musica non ha età. Non conta l’età neppure per coltivare un sogno e passo dopo passo farlo diventare realtà. Lo sa bene Dina, che a soli 13 anni ha collezionato già traguardi importanti ed è pronta a presentare il suo nuovo singolo, “Tu non passi mai”.

Dina presenta il nuovo singolo, “Tu non passi mai”

“Tu non passi mai” è il nuovo singolo di Dina Elisabetta Mannazzu, giovane promessa della musica italiana che vanta già la partecipazione ad alcuni dei più importanti concorsi musicali per artisti emergenti in Italia.

Scritto da Marco Venturini e Luca Sala, il brano racconta di un primo amore vissuto prevalentemente dalla propria cameretta. Sulle ali di un sogno la mente inizia a fantasticare e il pensiero di lui si intreccia al desiderio di incontrarsi là dove si ferma il tempo.

In questo modo, può finalmente vivere un sentimento speciale, quell’amore puro e privo di condizioni, che deve però fare i conti con i divieti genitoriali e i limiti imposti dalla giovane età.

A parlare del brano è la stessa Dina, la quale dichiara: “”Tu non passi mai” mi ha conquistata al primo ascolto. In particolare, mi sono subito ritrovata nel testo, che racconta un sentimento che anch’io ho avuto modo di

provare“.

Su di sé, invece, aggiunge: “Ho iniziato a cantare a 4 anni e da quel momento non ho mai smesso. Con il passare del tempo, ho realizzato che da grande volevo fare proprio la cantante. Oltre a essere un’interprete, vorrei però cimentarmi anche nella scrittura e spero di averne presto la possibilità”.

Dina e la passione per la musica

Classe 2009, Dina Elisabetta Mannazzu ha soli 13 anni, ma vanta già un contratto discografico con l’etichetta Rosso al Tramonto. La musica fa da sempre parte della sua vita. Inoltre, ha già diverse esperienze in ambito musicale: da Sanremo Newtalent al Festival di Castrocaro, passando per lo Zecchino d’Oro e il concorso Tour Music Fest, durante il quale ha avuto l’occasione di confrontarsi e lavorare a stretto contatto con Mogol.

Quando si parla di musica e di parole i suoi riferimenti sono chiari e tutti al femminile: da Elisa a Emma Marrone, passando per Arisa ed Elodie. Il suo più grande sogno? Esibirsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.