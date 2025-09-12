Dina Minna risponde a Katia Ricciarelli: ecco cosa non sapevi

Non crederai mai a cosa ha rivelato Dina Minna dopo le accuse di Katia Ricciarelli. La verità su Pippo Baudo e il loro rapporto.

Le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli hanno acceso una polemica che ha sorpreso il mondo dello spettacolo. Dopo la morte di Pippo Baudo, la soprano ha attaccato direttamente la storica assistente del conduttore, Dina Minna, creando un vero e proprio terremoto. Quali motivazioni si celano dietro questa controversia? Analizziamo i dettagli di questa complessa vicenda.

Il conflitto scatenato da Katia Ricciarelli

Dopo la scomparsa di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli ha affermato che Dina Minna le avrebbe impedito di contattare l’ex marito, scatenando una reazione immediata da parte della segretaria. Ricciarelli ha anche espresso il suo disappunto riguardo all’eredità lasciata da Baudo, che ha riservato quasi la stessa parte a Minna e ai suoi due figli. “Non è giusto”, ha dichiarato la soprano, aggiungendo sarcasticamente che “se tutte le segretarie sono trattate così, allora ho sbagliato mestiere”.

Le parole di Ricciarelli non sono state ben accolte da Dina Minna, che, tramite il suo avvocato, ha invitato la soprano a evitare ulteriori commenti pubblici. La risposta della segretaria è stata chiara: “Ma alla fine, Pippo con Katia non voleva più neanche parlarci!”. La tensione era palpabile, e Minna ha confermato che Pippo Baudo le aveva dato disposizioni precise per evitare qualsiasi contatto con la sua ex moglie.

La difesa di Dina Minna e le rivelazioni legali

Il legale di Minna, Jacopo Pensa, amico di lunga data di Pippo Baudo, ha chiarito la situazione: “Pippo ha deciso di mettere fine a ogni rapporto con Katia”. Questa dichiarazione ha messo in luce che le affermazioni di Ricciarelli erano basate su incomprensioni. Pensa ha confermato che “Dina ha sempre seguito le indicazioni di Pippo”, evidenziando come la segretaria non stesse cercando di isolare il conduttore, ma stesse semplicemente rispettando le sue volontà.

Inoltre, l’avvocato ha avvisato Ricciarelli di prestare attenzione alle sue dichiarazioni future, soprattutto in occasioni pubbliche come la sua presenza a Verissimo, dove si prevede che il tema verrà affrontato. La tensione cresce e si attende di vedere come si svilupperà questa controversia.

Un passato complicato: la relazione tra Katia e Pippo

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati per quasi vent’anni, dal 1986 al 2002. Dopo la loro separazione, i contatti tra i due si sono praticamente azzerati, creando un clima di gelo. Tuttavia, una serata all’Arena di Verona aveva portato a un saluto tra i due, che si sono abbracciati come vecchi amici. Nonostante questo gesto, i canali di comunicazione non si sono riaperti, e Baudo ha continuato la sua vita, così come Ricciarelli.

Le recenti affermazioni della soprano suonano quindi stonate e fuori luogo, considerando la storia complessa e i rapporti tesi tra i due. La verità è che Pippo Baudo aveva preso una decisione netta riguardo alla sua ex moglie, e ora la questione si complica ulteriormente con le accuse lanciate da Katia.

Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e se ci saranno ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda. Una cosa è certa: la storia tra Katia Ricciarelli e Dina Minna è solo all’inizio.