Dino Garzarella morto a 33 anni: ha accusato un malore improvviso in azienda

Addio a Dino Garzarella, ragazzo di 33 anni morto in azienda a causa di un malore improvviso: inutile ogni tentativo di soccorso.

Guardiagrele è in lutto per la scomparsa di Dino Garzarella, ragazzo di 33 anni morto a causa di un malore improvviso mentre stava lavorando in azienda. I suoi funerali avranno luogo alle 15:30 di martedì 15 marzo 2022 presso la chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa.

Dino Garzarella morto

Il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 14 marzo all’interno di una ditta di Atessa. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha iniziato a non sentirsi bene davanti agli occhi dei colleghi che hanno subito allertato i sanitari del 118. Una volta giunti sul posto, costoro non hanno però purtroppo potuto fare nulla per salvarlo e si sono limitati a constatare la fatalità dell’improvviso malore.

La notizia del decesso è arrivata rapidamente nel suo paese d’origine, doveva viveva nella zona di Villa San Vincenzo, e anche in quelli limitrofi dove Dino era molto conosciuto. Appassionato e pieno di interessi, aveva contribuito a fondare il giornale online Guardiagreleweb.net.

Dino Garzarella morto: oggi i funerali

Il giovane lascia i genitori Renato e Maria Domenica, la fidanzata Miriam, la sorella Carola, la nonna Carmela, il cognato Giampiero e i nipoti.

La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione di Villa San Vincenzo mentre i funerali si terranno il 15 marzo alle 15:30.