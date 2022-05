Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle per fondare un nuovo partito

Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle in diretta: "Sono sicuro che farò la gioia di tanti fra quelli che mi hanno sempre combattuto"

Lo ha detto lui dopo aver chiesto ai suoi seguaci social di non mancare a quell’appuntamento televisivo mattutino su La7: Dino Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle pare per fondare un nuovo partito. L’europarlamentare ormai ex fra quelli in forza al movimento fondato da Beppe Grillo lo ha annunciato a Coffeebreak spiegando che molti resteranno delusi da questa sua decisione e che molti altri saranno soddisfatti, a dimostrazione del fatto che sulla figura dell’ex Iena c’erano opinioni contrapposte.

Giarrusso lascia il Movimento 5 Stelle

Il dato empirico è che Dino Giarrusso lascia il Movimento Cinque Stelle. L’ex cronista del programma Le Iene lo ha annunciato a Coffebreak, su La7: “Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle. Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare”. E ancora, a sottolineare che non ci sarebbe stato solo rammarico come esito della sua scelta: “So che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto”.

Il futuro politico dell’ex Iena

E cosa farà Giarrusso con la politica? Pare proprio che non la abbandonerà, anzi, sarebbe addirittura pronto a fondare un nuovo movimento. Secondo fonti del Movimento Cinque Stelle non confermate dal diretto interessato all’origine della rottura ci sarebbe il mancato sostegno per le elezioni regionali in Sicilia. A questo punto Giarrusso potrebbe giocarsi la “matta” di correre per uno scranno ma in solitaria e con il preambolo ufficioso della fondazione di un nuovo movimento.