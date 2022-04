Diodato svela il cast dell’Uno maggio di Taranto 2022

Roma, 12 apr. (askanews) – Antonio Diodato, uno dei tre super direttori artistici dell’Uno maggio di Taranto (assieme a Roy Paci e Michele Riondino), in un video ha svelato il cast della manifestazione, che dopo due anni di pandemia torna finalmente in presenza.

“Siamo felici di tornare finalmente dal vivo e vogliamo ringraziare tutti gli artisti che permetteranno di amplificare questi messaggio importanti. Anche quest’anno ce ne sono tantissimi, ve li leggo molto velocemente: Gianni Morandi, Ermal Meta, Eugenio in via di Gioia, Calibro 35, Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Andrea Pennacchi, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Gaia, Ditonellapiaga, 99 posse, Francesco Forni, The Niro, Melancholia, Erica Mou, Margherita Vicario, Giovanni Truppi, Cosmo, The Zen Circus, Terraross, N.A.I.P., Don Ciccio African Party”, ha elencato Diodato, che si esibirà a sua volta.

“Grazie davvero, lo ricordo, amplifichiamo dei messaggi importanti, ci saranno personalità importantissime come Aboubakar Soumahoro, Cecilia Strada, Luisa Impastato, l’associazione dei ragazzi di Fridays for Future, tantissime realtà, tra cui anche quella dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che saliranno sul nostro palco e potranno raccontare la loro storia e lo faranno circondati dall’abbraccio della musica e di migliaia di persone che si ritroveranno a Taranto l’Uno maggio libero e pensante di Taranto”, ha sottolineato l’artista.