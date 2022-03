Diomede: la replica alla bufera dopo la battuta sull’omicidio di Carol Maltesi

Diomede ha replicato alla valanga di critiche sorte contro di lui dopo il suo post sull'omicidio di Carol Maltesi.

Il comico Diomede ha replicato contro Zelig e Selvaggia Lucarelli dopo la sua battuta sull’omicidio di Carol Maltesi che gli è costata l’annullamento della sua esibizione.

Diomede replica alle polemiche

Diomede ha fatto una battuta sul caso dell’omicidio di Carol Maltesi che gli è costata una baraonda su Twitter e l’eliminazione della sua performance da Zelig (che ha preso le distanze da quanto da lui affermato).

Nelle ultime ore il comico ha specificato di non avere alcuna intenzione di scusarsi e ha replicato contro Zelig e Selvaggia Lucarelli (che si è scagliata contro di lui attraverso i social).

“Erano due anni che non mi esibivo su un palco per via della pandemia. Aspetterò ancora, non mi cambia niente. Spero che tutto il casino che è scoppiato possa dare visibilità a questa serata del 12 aprile allo Zelig. Intanto il mio nome è in trending topic su Twitter, cosa che non era riuscita nemmeno al programma quando è andato in onda dagli Arcimboldi con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Per dire”, ha dichiarato il comico in una diretta social, mentre a proposito della Lucarelli ha detto: “Di Selvaggia dico che l’amore non è bello se non è litigarello”.

Zelig caccia Diomede

Giancarlo Bozzo, il direttore di Zelig che ha deciso di cancellare la performance del comico dal suo show, ha fatto sapere:

“Non chiamiamola censura per favore, è semplicemente buon gusto. La comicità può benissimo essere scorretta, scherzare anche su certe cose, ma in quel caso deve essere un capolavoro.

Questa battuta non lo era, non faceva ridere. Certo, la risata può fare arrabbiare qualcuno, se si sceglie questa via, ma non deve essere urticante”.