Dionisio Festival: tutto esaurito con Giobbe Covatta e Paolo Nani

Roma, 24 lug. (askanews) – Un’altra serata da incorniciare al Dionisio Festival, che si conferma uno degli appuntamenti culturali più amati dell’estate ligure. Dopo il grande successo dell’apertura con Giobbe Covatta, anche il secondo evento in programma – “La Lettera” di Paolo Nani – ha registrato il tutto esaurito, con una Piazza Nostra Signora dell’Orto gremita e un pubblico entusiasta.

Acclamato in tutto il mondo, Paolo Nani ha portato sul palco uno spettacolo di sorprendente genialità, fatto di comicità pura, ritmo e tecnica teatrale impeccabile. Una performance senza parole, ma capace di parlare a tutti, che ha incantato il pubblico tra risate e applausi a scena aperta.

“Abbiamo aperto con un gigante della scena come Covatta e proseguiamo con un artista internazionale come Paolo Nani. Il Dionisio è diventato un punto di riferimento per la cultura estiva in Liguria e quest’anno vogliamo alzare ancora l’asticella”, ha dichiarato Davide Paganini, direttore artistico del festival.

“È sempre meraviglioso vedere la piazza piena, il pubblico coinvolto e partecipe e gli artisti emozionati nonostante gli anni di esperienza. Ieri sera, con Paolo Nani, qualcosa di assolutamente nuovo che si è rivelato a dir poco entusiasmante. Dionisio è un progetto che mette al centro il valore dell’incontro, della cultura condivisa e della crescita personale cosa che anche l’altra sera abbiamo vissuto pienamente. Continuiamo a lavorare sodo per garantire offerte di alto livello” ha commentato Silvia Stanig, assessore alla Cultura del Comune di Chiavari.

Il Dionisio Festival prosegue con un cartellone gratuito e trasversale che sta regalando, sera dopo sera, emozioni, riflessioni e intrattenimento di qualità.

Prossimo appuntamento: domenica 27 luglio con Giorgio Colangeli in “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un omaggio teatrale intenso e toccante ispirato a Dante.