Tragedia in uno scalo nord americano, dove il dipendente di una compagnia aerea Usa muore bloccato in un motore.

La conferma del terribile incidente sul lavoro è arrivata dall’aeroporto regionale di Montgomery che ha comunicato come un lavoratore sia morto in un incidente sul lavoro alla vigilia di Capodanno. Da quanto si desume dalle dichiarazioni dei funzionari pare che il sinistro abbia coinvolto un dipendente dell’equipaggio di terra di American Airlines/Piedmont Airlines.

Dipendente muore bloccato in un motore

Come da prassi in questi casi la Federal Aviation Administration (FAA) ha effettuato verifiche e confermato alla CNN che l’incidente è avvenuto “dove era parcheggiato il volo American Airlines 3408, un Embraer E175“.

Quell’aereo doveva decollare da Montgomery per Dallas-Forth Worth sabato pomeriggio ma poi c’è stata la tragedia. L’aeroporto ha ripreso le normali operazioni sabato notte dopo aver sospeso temporaneamente i voli in partenza e in entrata per diverse ore.

I vertici MGM: “Una tragica perdita”

Wade A. Davis, direttore esecutivo di MGM, ha detto: “Siamo rattristati nell’apprendere della tragica perdita di un membro del team di AA/Piedmont Airlines”.

E ancora: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia in questo momento difficile”. In ordine alle esatte dinamiche del sinistro non sono stati rilasciati ulteriori dettagli e sulla morte del lavoratore che è oggetto di una indagine della FAA e del National Transportation Safety Board per ora è buio fitto.