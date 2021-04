Dipendente Fca ucciso ad Avellino davanti a moglie e figlie: aveva 53 anni

Un uomo ha accoltellato e ucciso un dipendente della Fca ad Avellino davanti ai suoi familiari: le forze dell'ordine indagano sull'accaduto.

Tragedia nella tarda serata di venerdì 23 aprile 2021 ad Avellino, dove un dipendente della Fca di Pratola Serra è stato ucciso a coltellate davanti alla moglie e alle due figlie: quando i soccorritori sono giunti nella sua abitazione era ancora vivo ma poco dopo essere arrivato in ospedale è sopraggiunto il decesso.

Dipendente Fca ucciso ad Avellino

L’episodio ha avuto luogo poco prima delle 23. Secondo le prime ricostruzioni un giovane col volto coperto è riuscito ad entrare nella casa di Aldo Gioia, questo il nome della vittima, sferrare diversi fendenti con un grosso coltello nella direzione di quest’ultimo e fuggire. Non è noto esattamente cosa sia successo, se si sia trattato di una rapina finita male o di una lite familiare.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato le gravi condizioni dell’uomo e gli hanno fornito le prime cure mediche. Lo hanno poi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino dove il 53enne è morto poco dopo l’arrivo.

Presenti sul posto anche gli agenti della squadra mobile, della questura e della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e interrogato i familiari presenti al momento dell’omicidio.

La moglie e le figlie, sotto shock per aver assistito al dramma, non hanno saputo descrivere con precisione quanto successo perchè ancora sconvolte dai fatti. Intanto gli invetigatori cercano l’arma del delitto e l’autore dell’omicidio e stanno verificando se nell’appartamento erano presenti altre persone per capire se Aldo fosse il vero obiettivo.