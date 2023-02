Dipendente ha un infarto al lavoro: titolare fa il massaggio cardiaco e lo salva

Stavano armeggiando per spostare dei macchinari quando il dipendente ha avuto un infarto al lavoro: titolare fa il massaggio cardiaco e lo salva

Arriva dalla provincia di Brescia la bella vicenda di un dipendente che ha un infarto al lavoro ed il cui titolare gli fa il massaggio cardiaco e lo salva.

La vittima 65enne era caduta a terra ma il suo datore di lavoro gli ha praticato la manovra che lo ha fatto scampare alla morte. Tutto è accaduto in un’azienda di Rezzato, in provincia di Brescia. A salvare il suo dipendente è stato un imprenditore di 69 anni che gli ha praticato un massaggio cardiaco.

Dipendente ha un infarto, titolare lo salva

L’uomo lo ha spiegato al Corriere della Sera ha detto: “L’avrebbe fatto chiunque, non c’erano alternative, non in quel momento.

Tantomeno il tempo di pensare”. Secondo il racconto il malore si è verificato nel pomeriggio con i due che “avrebbero dovuto visionare una griglia di pavimentazione tra macchinari che avrebbero dovuto spostare e poi riassemblare”, secondo quanto riporta Fanpage. Mentre i due si confrontavano sulla manovra da attuare per quel tipo di compito l’operaio si è accasciato a terra.

Il massaggio mentre arrivavano i soccorritori

Ha raccontato il 69enne: “Sembrava morto, gli occhi sbarrati”.

A quel punto l’uomo ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco mentre sopraggiungevano altri operai che hanno allertato il 118. Il titolare ha proseguito alternandosi proprio con un operaio fino all’arrivo di medici e paramedici del 118 che hanno rianimato la vittima con il defibrillatore e lo hanno condotto in ospedale. L’uomo adesso sta bene.