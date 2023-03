Due dipendenti di Gianluca Vacchi rinviati a giudizio: "Mi hanno sottratto me...

Due dipendenti di Gianluca Vacchi sono finiti nei guai. L’imprenditore ha rovesciato le carte in tavola e li ha accusati di avergli sottratto mezzo milione di euro. Ecco cosa è accaduto.

Due dipendenti di Gianluca Vacchi rinviati a giudizio: “Mi hanno sottratto mezzo milione”

Balletti sui Social Network con i suoi collaboratori e una vita che sembrava da sogno. Tutti, vedendo i dipendenti di Gianluca Vacchi, avrebbero desiderato lavorare con lui. La realtà era ben diversa. Molti di questi hanno denunciato l’imprenditore parlando di maltrattamenti e scatti d’ira, altri invece come la colf filippina, Laluna Maricris Bantugon, hanno parlato di straordinari non pagati. Stavolta però la situazione è diversa perché è stato Gianluca Vacchi a denunciare due dei suoi ex collaboratori.

Le indagini e i sequestri

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Pietro Onida e Stefania Schirru. I due collaboratori storici di Vacchi sono accusati di appropriazione indebita di oltre mezzo milione di euro. La Guardia di Finanza di Olbia ha già sequestrato alcuni automezzi e un immobile di proprietà di Onida e Schirru.

Le parole dell’avvocato

Il legale della coppia, come si legge sul Corriere della Sera, ha commentato così le accuse rivolte ai suoi assistiti: