Marc Marquez è affetto da diplopia, una malattia della vista. Significa che percepisce due immagini su un singolo oggetto.

Diplopia, la malattia della vista che ha colpito Marc Marquez: “Momenti duri”

La carriera di Marc Marquez è a rischio. Il fuoriclasse spagnolo salterà il GP di Valencia, ultima prova della MotoGP 2021 del 14 novembre ma non sarà presente neanche ai test di Jerez in programma per il 18 e 19 novembre, per provare la moto della prossima stagione.

Il campione soffre di diplopia, ovvero percepisce due immagini su un singolo oggetto. Si è sottoposto ad accertamenti alla clinica Dexeus di Barcellona per valutare le conseguenze della caduta avvenuta mentre faceva motocross, in cui ha riportato una leggera commozione cerebrale. “Marc ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui questo lunedì è stato visitato dall’oculista dottor Sanchez Dalmau presso l’Hospital Clínic che lo ha visitato e ha eseguito i test, che rilevato un nuovo episodio di diplopia” ha spiegato un comunicato del team Honda.

“L’esame effettuato a Marc Marquez dopo l’incidente occorso ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro.

È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l’evoluzione clinica. Il quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011” ha dichiarato il dottor Sanchez Dalmau nella nota della Honda. Si tratta dello stesso nervo che si era ferito dieci anni fa per un trauma durante il GP di Sepang. Marc Marquez ha scritto su Instagram che sta vivendo “momenti duri” e che dovrà valutare l’evoluzione della situazione.

“Se ho imparato una cosa nella vita è affrontare le avversità con positività” ha dichiarato.

Diplopia, cos’è la malattia della vista che ha colpito Marc Marquez?

La diplopia è una doppia percezione dell’immagine, in senso orizzontale o in verticale. Può riguardare solo un occhio, ed essere un problema di tipo ortottico-oculistico, oppure entrambi gli occhi, problema neurologico. Può essere transitoria o permanente. Le cause più frequenti sono di origine traumatica, come nel caso di Marc Marquez, oppure secondarie rispetto ad altre malattie o ad altri disturbi.

Il motivo per cui vengono percepite due immagini è che la diplopia fa venire meno il meccanismo di fusione che consente al cervello di unire le due immagini percepite dai due occhi. In una situazione normale, tramite processi neurologici, la cortecca visiva riesce a integrale le due immagini creandone una sola. Se insorgono disturbi neurologici o muscolari la corteccia visiva non riesce a fonderle.

Diplopia: patologia molto fastidiosa

In alcuni casi si può rimediare al disturbo con delle lenti prismatiche o un intervento chirurgico.

Se c’è la paralisi del muscolo, la motilità dell’occhio è bloccata, per cui la chirurgia non serve. Ci sono dei farmaci grazie a cui si può ripristinare la motilità oculare. Se la paralisi è dei nervi cranici bisogna aspettare e capire se il problema può risolversi sopontaneamente, nel giro di otto mesi, se no è necessario l’intervento chirurgico. La diplopia è una patologia molto fastidiosa, che rende difficoltoso lo svolgimento di azioni quotidiane. Per un pilota è sicuramente un ostacolo enorme, per questo il futuro in pista in questo momento è in dubbio.