Directa presenta i risultati del primo semestre 2023

Torino, 21 set. (askanews) – Directa SIM S.p.A., il broker pioniere del trading online in Italia, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2023. I dati operativi rappresentano una conferma del percorso di crescita che ha riguardato la società.

Così Vincenzo Tedeschi, AD Directa Sim, illustra situazione attuale e prospettive della società:

“È stato un semestre di forte crescita per Directa. Lo distinguerei su due livelli: sul piano del business abbiamo tantissimi nuovi clienti, quasi 70mila al 30 giugno, con depositi che ammontano a 4 miliardi e 250 milioni a conferma della validità del modello di business e del forte appeal della società. Sul piano economico occorre invece fare dei distinguo. L’utile lordo, che si attesta a 5 milioni e 400mila, è migliore dell’anno scorso ma l’utile netto è caratterizzato da componenti straordinarie non ricorrenti. Nel 2022 abbiamo avuto un contributo statale di mezzo milione di euro, mentre quest’anno abbiamo avuto dei costi non ricorrenti, legati alla dismissione di un business con gli istituzionali, che hanno portato il risultato netto a 3 milioni e 750mila, comunque superiore a quello dell’anno scorso. I dati ci fanno sperare in una chiusura del 2023 ancora in forte crescita”.

Ha così proseguito sempre Tedeschi:

“Questo sarà il quarto anno di risultati in crescita sia a livello di business che di conto economico. L’aumento dei tassi di interesse ha aiutato e compensato un lieve calo delle commissioni dovuto alla scarsa volatilità del mercato. Ma il modello che abbiamo creato, con una clientela trading legata ai mercati affiancata da una clientela di investor più legata ai tassi di interesse, fa sì che le due componenti si compensino, portando a una crescita ulteriore di Directa SIM. Nel 2020 c’è stato un cambio di strategia che ha riposizionato Directa come operatore a tutto tondo in grado di rivolgersi a un target storico di trader attivi ma anche a chi abbia dimestichezza con gli investimenti e voglia provarci in prima persona. La Directa app e i sistemi automatici messi a punto consentono a chiunque di investire con piccole rate mensili e con la facilità di un clic”.

Nel mondo digitalizzato in cui viviamo, la mission di Directa è offrire a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.