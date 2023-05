Il cliente di un hotel di Nashville ha chiamato le forze dell’ordine perché durante la notte il direttore è entrato nella sua stanza e gli ha leccato i piedi.

Direttore di hotel entra nella stanza di un cliente di notte: “Ho sentito la sua bocca sulle dita dei piedi”

“Ho sentito la sua bocca sulle dita dei miei piedi” ha raccontato il cliente dell’hotel Hilton al 4th Avenue South, Nashville. A succhiargli le dita dei piedi è stato il direttore dell’albergo, David Neal, di 52 anni. La notizia è stata data dalla polizia locale e poi ripresa dai media. Secondo quanto riportato dal New York Post, il direttore si sarebbe introdotto nella camera del cliente in piena notte, usando una chiave magnetica. Intorno alle 5 del mattino, l’uomo che stava dormendo tranquillo ha sentito “la bocca di Neal sui piedi” e quando ha realizzato cosa stava accadendo lo ha subito affrontato, chiamando le forze dell’ordine.

Il direttore è stato arrestato

Secondo quanto riportato da WKRN, il cliente ha riconosciuto il 52enne perché nel pomeriggio era entrato nella sua camera dicendo che doveva aggiustare la televisione. David Neal ha ammesso di averlo fatto, ma ha dichiarato che il motivo sarebbe stato l’odore di fumo che si sentiva arrivare dalla stanza. Una circostanza che è stata negata dal cliente e dalla polizia. La chiave usata dal direttore, inoltre, non è stata ritrovata. David Neal è stato arrestato mentre si trovava nella sua casa in Libano, per furto con scasso aggravato e aggressione. Ora si trova in carcere con cauzione fissata a 27 mila dollari.