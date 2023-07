Diritti: Barelli (Fi), 'crisi continente africano fa impressione, non diventi onda verso Europa'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "I diritti umani sono una materia complessa, occorre considerare che tipo di rapporto con certi Paesi deve avere l’Unione europea o devono tenere i singoli stati. A Roma, al convegno Fao, si parlerà di emergenza alimentare, del problema della guerra in Ucraina che si riversa su un’Africa affamata e in preda a diseguaglianze sociali drammatiche. Credo che si parlerà dell'arrivo degli aiuti in questi Paesi ma anche della necessità che si facciano determinate riforme. Il governo italiano ha sempre espresso la sua contrarietà alla mancata tutela dei diritti umani in troppi Paesi nel continente africano". Lo sottolinea Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a Omnibus su La7.

"Dobbiamo stare attenti perché in Africa c’è una crisi socio-economica paurosa che rischia di tramutarsi in un’onda di migranti verso l’Europa – continua -. Non dobbiamo illuderci nel pretendere garanzie sui diritti umani che poi magari non si metteranno in atto e la ricetta per risolvere i problemi subito non ce l‘ha nessuno". "Il continente africano gira a una velocità inferiore alla nostra e le differenze socio economiche si allargano, questo è un problema. Le decisioni rischiano di essere solo un tampone e purtroppo dobbiamo accontentarci mano a mano dei risultati possibili da raggiungere", conclude Barelli.