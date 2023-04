Diritti: Boccia, 'destra butti giù la maschera'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Purtroppo la destra italiana è sempre la stessa, sta trasferendo risorse alla sanità privata ma non ha il coraggio di dire che le toglie alla sanità pubblica, è contro ogni forma di integrazione e se la prende con i migranti che scappano da miseria e guerra, è contro le unioni tra persone dello stesso sesso e quindi trasforma i diritti da garantire in un campo minato. Sarebbe più onesto da parte loro buttar giù la maschera e dire: non vogliamo unioni tra persone dello stesso sesso e genitori dello stesso sesso, non vogliamo in Italia persone con il colore della pelle diverso o con culture diverse dalla nostra”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, ai microfoni di Radio Immagina, la web Radio del Pd.