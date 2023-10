Diritti: Butera e Baresi 'Nostro messaggio globale rivolto alle bambine per la Giornata Onu'

Palermo, 9 ott. (Adnkronos) – Mete (Multiculturalism, Earth, Territory, Education) ed Oidur (Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca), lanciano un Messaggio Globale "rivolto alle bambine ed alle giovani ragazze, in occasione dell’11 ottobre 2023, Giornata Internazionale Onu delle Giovani Ragazze (ricorrenza stabilita il 19 dicembre 2011 dall’Assemblea Generale UN, quando venne adottata la risoluzione 66/170), per la tutela dei loro diritti e promuovendone la loro emancipazione". "La nostra Organizzazione è impegnata nell’universo femminile, tout court, in ambito locale, nazionale ed internazionale -dice la Presidente Giorgia Butera – L’azione abbraccia la cura delle fragilità e delle vulnerabilità, la mediazione giuridica e socio-sanitaria, la formazione culturale, ed il sostenere potenzialità e visioni". "Tuteliamo le ragazze nel contrasto alla violenza di genere (anche digitale, come il Sexting ed il Revenge Porn), e nella difesa di diritti negati, quali: aborto selettivo, spose bambine, bambine kamikaze, schiavitù domestica e sessuale infantile, mutilazioni genitali femminili. A molto bambine al mondo è negata l’istruzione. Ragazza è Vita. È libertà. Autodeterminazione. Libero arbitrio. Custode del focolare domestico. È rispetto. È qualunque cosa decida di compiere in armonia con se stessa, e con gli altri. È voler essere felice. È non accettare alcuna forma di violenza ed abuso. Scegliere di sposarsi, avere figli, oppure, no. Donna è voler affermarsi nel lavoro. Donna è non avere condizionamenti’, conclude.

"Il Messaggio Globale ha l’obiettivo di rendere le ragazze consapevoli nell’acquisizione dei loro diritti, delle loro opportunità e delle loro scelte, informandole su aspetti giuridici e psicologici. Sulla loro libertà", si legge ancora. Mete, presieduta da Giorgia Butera ed Oidur presieduta da Sara Baresi, con il supporto di Farmaciste Insieme (presieduta da Angela Margiotta), sostengono l’istruzione e l’Alfabetizzazione Sociale nel mondo.

Butera e la Baresi porteranno il loro Messaggio Globale durante la prossima Sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra.