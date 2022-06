Diritti, doveri, famiglie, patrimonio: un libro per fare il punto

Milano, 30 giu. (askanews) – Come regolarsi in una società dove le relazioni familiari sono mutate e diventano a mano a mano più complesse, con un peso maggiore delle questioni patrimoniali. Di questo tratta il libro “Patrimoni, Famiglie e Matrimoni” di Armando Cecatiello. “Io sono avvocato – ha detto l’autore ad askanews – e da 25 anni pratico il diritto di famiglia. Ho visto che purtroppo le persone non sono così aggiornate, volte hanno proprio delle lacune su quelli che sono i loro diritti e i loro doveri”.

Il volume, in collaborazione con Forbes, mostra uno spaccato della società italiana che ancora non ha piena consapevolezza dei propri diritti fondamentali, delle regole e delle conseguenze di determinate scelte. Per questo Cecatiello nel libro porta anche degli esempi specifici. “Dal punto di vista patrimoniale – ha aggiunto l’avvocato – adesso si consiglia a tutti di fare la separazione dei beni, però ci sono anche altre soluzioni, soprattutto per chi ha patrimoni importanti, per tutelare se stessi, ma anche per i loro discendenti, le mogli, le compagne o i mariti”.

Un focus particolare viene poi riservato al tema della situazione normativa in Italia e a quelli che sono i doveri in ambito famigliare e patrimoniale. “Tenendo moltissimo ai bambini – ha concluso Armando Cecatiello – posso dire che molto spesso ci dimentichiamo di quali sono i doveri nei confronti dei nostri figli e nel libro è ampiamente dimostrato. La consapevolezza è relativa all’impegno che dobbiamo avere nei confronti degli altri, i figli, ma anche i compagni. È fondamentale che ci sia la conoscenza di quelli che sono i nostri doveri, attraverso il libro ho cercato di dare una lettura semplice ma esaustiva, destinata un po’ a tutti”.

Il tema di fondo, in sostanza, è quello della consapevolezza: sia sul piano delle scelte di vita che si fanno, sia su quello più tecnico degli aspetti legali e giuridici che a queste scelte possono essere collegati.