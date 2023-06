Diritti LGBT+, sit-in di Radicali e +Europa per i bambini di Padova

Diritti LGBT+, sit-in di Radicali e +Europa per i bambini di Padova

Padova, 21 giu. (askanews) – Un sit in per contestare la decisione della procura di Padova di impugnare le trascrizionI degli atti di nascita di 33 bambini figli di coppie omogenitoriali. Lo hanno organizzato davanti a Palazzo Moroni sede del Comune a Padova Radicali e + Europa. La manifestazione protesta anche contro la proposta di legge del governo Meloni che vuole rendere la Gestazione per altri reato universale.

I nostri bambini sono uguali a tutti gli altri, dicono gli organizzatori, sono protetti dalla dichiarazione per i diritti del fanciullo dell’Onu; non possono essere discriminati.

“Sono Laura, una mamma fra le mamme” dice una giovane donna. “Questo è un attacco politico indegno di un paese che si definisce democratico. I nostri bambini non possono essere considerati di serie B, speriamo di portare avanti questa battaglia con l’aiuto di tutti voi”.