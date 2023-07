Diritti: Scalfarotto (Az-Iv), 'continua persecuzione comunità Lgbt+ in Russia'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La repressione in Russia è una scusa per proseguire nella persecuzione della comunità LGBT+ di quel Paese. È un’ulteriore ragione per garantire la libertà dell’Ucraina e del suo popolo, comunità LGBT+ inclusa: fare in m...

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "La repressione in Russia è una scusa per proseguire nella persecuzione della comunità LGBT+ di quel Paese. È un’ulteriore ragione per garantire la libertà dell’Ucraina e del suo popolo, comunità LGBT+ inclusa: fare in modo che l’invasione non riesca a fermare il cammino che Kyiv vuole intraprendere e completare verso una democrazia compiutamente allineata agli standard dell’Unione Europea. L’alternativa è finire schiacciati da una tirannia oppressiva e sanguinaria". Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet riguardo la proposta di legge approvata all’unanimità dalla Duma, il Parlamento russo, che vieta in tutti i casi la riassegnazione di genere.