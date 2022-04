Diritti: Speranza, 'impegno in Parlamento per ddl Zan e Ius Soli'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Il principio di libertà e uguaglianza, scolpito all’articolo 3 della nostra Costituzione, non ha ancora piena attuazione nella nostra società. Attendiamo ancora – dopo la battuta d’arresto subita dalla legge Zan – una legge contro l’omotransfobia, contro tutte le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere".

Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.

"Mobbing e cyberbullismo sono in aumento, in particolare a danno dei più giovani, così come aumentano le aggressioni a sfondo xenofobo, i crimini di odio e l’ostilità contro gli stranieri. Rialza la testa persino un vergognoso antisemitismo. Su tutto questo dovremo impegnarci ancora in Parlamento come sulla proposta di civiltà dello Ius Soli".