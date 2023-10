Diritti tv: Lotito, 'accordo con Dazn e Sky non è una mia vittoria ma quella della Lega'

Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - “E’ la vittoria della Lega e del calcio italiano non la mia. Non è una offerta statica, ma è dinamica che dà tranquillità al sistema a cui si aggiungeranno altri ricavi che arriveranno ad essere importanti per la Lega. Come in tut...

Roma, 23 ott. – (Adnkronos) – “E’ la vittoria della Lega e del calcio italiano non la mia. Non è una offerta statica, ma è dinamica che dà tranquillità al sistema a cui si aggiungeranno altri ricavi che arriveranno ad essere importanti per la Lega. Come in tutte le cose bisogna sempre trovare il punto di incontro”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, dopo l'Assemblea di Lega che ha assegnato i diritti tv della Serie A ancora a Dazn e Sky dalla stagione 2024/25 alla stagione 2028/29. "E’ importante per il calcio italiano trovare un'unità di intenti e una visione generale per competere a livello internazionale, perché non piace a nessuno vederlo ridotto in queste condizioni”, aggiunge Lotito, che conclude in merito alla questione decreto crescita. "Riteniamo ci possano essere dei margini per tutelare non solo il calcio italiano. Bisogna trovare un punto di incontro e vedere come aggiustare questa situazione”.