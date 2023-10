Diritti Tv: Perrelli (Sky), 'incremento investimento e da prossima stagione più gare con i top team'**

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo deciso di incrementare i nostri investimenti nella Serie A per offrire ai nostri abbonati un numero decisamente maggiore di partite di cartello. Dalla prossima stagione avremo, infatti, molte più gare con i top team impegnati, trasmettendo almeno 30 ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di incrementare i nostri investimenti nella Serie A per offrire ai nostri abbonati un numero decisamente maggiore di partite di cartello. Dalla prossima stagione avremo, infatti, molte più gare con i top team impegnati, trasmettendo almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato". Queste le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia dopo l'ok della Lega calcio Serie A all'offerta per i diritti televisivi per le prossime 5 stagioni. "Offriremo così altre tre grandi serate che insieme al resto dello straordinario calcio di Sky – su tutto l’esclusiva di 185 partite di Champions League, di tutta l’Europa League e della Conference League – ci consentiranno di vivere al massimo tutta la settimana le emozioni del calcio nazionale e internazionale”, ha aggiunto Perrelli.