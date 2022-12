Diritti umani, a Roma la VI Edizione del festival T.H.E.R.

Roma, 9 dic. (askanews) - Ritorna T.E.H.R, thematic Exhibition on human rights, il festival, giunto alla sua sesta edizione, che vuole divulgare temi legati ai diritti umani attraverso il linguaggio delle arti. T. E. H. R intende rendere informato e partecipe il pubblico sensibilizzandolo verso qu...

Roma, 9 dic. (askanews) – Ritorna T.E.H.R, thematic Exhibition on human rights, il festival, giunto alla sua sesta edizione, che vuole divulgare temi legati ai diritti umani attraverso il linguaggio delle arti. T. E. H. R intende rendere informato e partecipe il pubblico sensibilizzandolo verso quelle tematiche che, anche a causa della frenesia della comunicazione dei nostri giorni, rischierebbero di non avere sufficiente voce. Il titolo e tema portante della sesta edizione è Tempo di Resilienza.

Lo presenta in un video ad askanews l’attrice, scrittrice, drammaturga, giornalista, produttrice e operatrice culturale sensibile ai diritti umani e al femminile Isabel Russinova, ideatrice e direttore artistico della rassegna che per questa sesta edizione ha come partner Università Roma tre, Fondazione

Teatro Palladium, il Nuovo Cinema Aquila, la piattaforma Canale Europa tv, Cineteca Stati 4 Generali delle Donne, Mare Vivo, the Daily Cases web magazine, PiùE. Mediterraneo Festival Corto e la partecipazione di Amnesty International.

Da segnalare, come rileva Russinova, che il programma apertosi il 6 dicembre e che si concluderà il 13 dicembre, il giorno 12 vedrà 13 la prima nazionale del Film documentario ITHAKA, di Benjamin Lawrence prodotto da Gabriel Shipton. Il film documentario che racconta la battaglia della famiglia e del padre di Julian Assange per difenderlo.

Gli eventi si svolgono, per quanto riguarda il cinema, presso il Cinema Nuovo Cinema Aquila, precisamente nelle date del 6 e 13 dicembre e al Teatro Palladium, il 12 dicembre, l’evento teatrale, le conversazioni invece dal podcast Ether il quinto elemento, saranno trasmesse su Canale Europa Tv.