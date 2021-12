Diritti umani: Boschi, 'impegno perchè siano vissuti, non solo affermati'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “In tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale Dei Diritti Umani. I diritti vanno difesi ogni giorno perché nessuna conquista è definitiva. Pensando ai diritti negati al confine tra Polonia e Bielorussia e in molte altre aree del mondo sappiamo quanto lavoro ci sia ancora da fare.

Anche in Italia ci impegniamo quotidianamente perché i diritti non siano solo affermati, ma vissuti”. Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva