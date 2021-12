Diritto d’autore, Google ha pagato 500 milioni di euro alla Francia

Diritto d'autore: Google ha pagato una sanzione relativa agli accordi con gli editori sui "diritti connessi" .

Le normative sul diritto d’autore non fanno sconti neanche a Google. Il colosso americano ha dovuto pagare una multa di 500 milioni di euro alla Francia. Una sanzione comminata alla società lo scorso luglio. Come precisa Repubblica, la multa è relativa “agli accordi con gli editori sui “diritti connessi””.

Secondo quanto reso noto dall’authority, tali diritti non erano stati negoziati da Google “in buona fede”.

Diritto d’autore: Google aveva annunciato ricorso

Google aveva annunciato, in un primo momento, di fare ricorso, definendo la sanzione di mezzo miliardo di euro “sproporzionata” e mettendo in risalto i suoi “sforzi messi in campo” nelle trattative nell’ambito dell’applicazione della direttiva Ue sul copyright.

Diritto d’autore, Cédric O: “Multa pagata da Google”

La transazione finanziaria è stata confermata da un annuncio dal sottosegretario al Digitale del governo Cedric O, che ha informato: “L’Autorità della concorrenza ci ha detto che l’ordine di pagamento è stato emesso e che la multa è stata effettivamente pagata da Google”.

Diritto d’autore: Google potrebbe pagare un’altra sanzione

Cédric O ha poi aggiunto che Google doveva peraltro “presentare un’offerta di remunerazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti” di editori ed agenzia stampa, se vuole evitare di incorrere in altre multe salatissime, che potrebbero toccare quota 900 milioni di euro.