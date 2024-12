Diritto d'autore, D'Atri: da liberalizzazione maggiori guadagni

Roma, 11 dic. (askanews) – “Con la liberalizzazione del mercato sul diritto d’autore avvenuta a novembre 2024 Soundreef potrà operare direttamente e questo migliorerà ancor di più l’efficienza e la nostra capacità di portare maggiori guadagni ad autori, compositori ed editori”. Lo ha detto Davide D’Atri, CEO di Soundreef, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Non c’è alcun dubbio che l’autore, compositore ed editore con la liberalizzazione riceva più soldi e ha molto più potere perché ha la possibilità di scegliere se farsi rappresentare da SIAE o da un altro operatore. Ogni anno gli autori possono scegliere tra operatori diversi. Questo rappresenta un miglioramento anche per SIAE e aiuta la crescita di tutto il settore. Il nostro gruppo è fiscalmente in Italia e siamo l’unica realtà nell’industria musicale a Roma che continua ad assumere”.