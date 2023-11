Disabili: Calderoli incontra presidente Anmic, 'governo attento a diritti cittadini'

Roma 14 nov. (Adnkronos) – Questa mattina ho avuto un incontro cordiale e concreto con il Presidente nazionale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Nazaro Pagano, ed il suo vice, Enrico Agosti, che mi hanno rappresentato le variegate e complesse esigenze dei loro iscritti e mi hanno manifestato il loro apprezzamento per quanto fatto in questo primo anno di lavoro da parte del Governo in generale e nello specifico dal ministro competente a riguardo, Alessandra Locatelli. Da parte mia ho rimarcato che ci sarà sempre la massima attenzione e il massimo impegno da parte dell’esecutivo per sostenere e tutelare i diritti, i bisogni e le necessità degli iscritti all’Anmic". Lo dichiara il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli.