Disabili: Draghi, 'ddl delega passaggio decisivo, auspico rapida approvazione'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Il Disegno di legge delega sulle disabilità, approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato -che spero lo approvi subito- segna un passaggio decisivo per raggiungere" gli obbiettivi per agevolare e migliorare la vita delle persone che fanno i conti con la disabilità: "la sua approvazione è tra i traguardi che ci siamo impegnati con la Commissione Europea a raggiungere entro la fine dell’anno nel processo del Pnrr e confido che sarà raggiunto".

Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sulla disabilità.

"Semplifichiamo il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, e lo allineiamo ai princìpi della Convenzione Onu. Potenziamo gli strumenti per la realizzazione di progetti di vita individuali e personalizzati. E istituiamo un Garante nazionale – ricorda il presidente del Consiglio – con specifici compiti di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Grazie anche alle risorse del PNRR, la riforma delle politiche per la disabilità è oggi un modello per gli investimenti nello stato sociale e nell’inclusione".

"Le misure che incidono su singoli aspetti della quotidianità possono fare una grande differenza, soprattutto per chi non è autosufficiente. Negli ultimi mesi, siamo interventi in varie occasioni per semplificare la vita di tutti i giorni per le persone con disabilità. Mi riferisco al Contrassegno unificato disabili europeo – il Cude – che permette ai titolari di accedere alle Ztl di tutti i Comuni di Italia senza doverlo comunicare di volta in volta.

Alla carta delle disabilità, che sostituisce i documenti cartacei e semplifica l’accesso a beni e servizi gratuiti o con tariffe agevolate. E al riconoscimento ufficiale della Lingua dei Segni Italiana che rappresenta, insieme ai sottotitoli, uno strumento essenziale per rimuovere le barriere alla comunicazione".