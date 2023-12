Disabili: il Milan invita 50 tifosi rossoneri nella sua sede, visita a sorpresa di Romero

Milano, 3 dic. - (Adnkronos) - In continuità con quanto proposto nella passata stagione, il Milan ha invitato una delegazione di circa 50 appassionati rossoneri e i loro accompagnatori a trascorrere una mattinata speciale nei suoi headquarter in occasione della Giornata Internazionale della P...

Milano, 3 dic. – (Adnkronos) – In continuità con quanto proposto nella passata stagione, il Milan ha invitato una delegazione di circa 50 appassionati rossoneri e i loro accompagnatori a trascorrere una mattinata speciale nei suoi headquarter in occasione della Giornata Internazionale della Persone con Disabilità. Gli ospiti – coinvolti attraverso partner sociali del Club e di Fondazione Milan – hanno avuto l’occasione di prendere parte gratuitamente a un tour guidato del Museo Mondo Milan, dove hanno ripercorso tutte le tappe che hanno segnato gli oltre 120 anni di storia e di vittorie rossonere grazie alla ricca collezione di memorabilia, trofei e testimonianze esclusive.

Per l’occasione, alcuni dei trofei custoditi all’interno del Museo – destinazione per tifosi milanisti, appassionati di calcio e di sport, ma anche di chiunque abbia il desiderio di scoprire la città di Milano da un nuovo punto di vista – sono stati estratti dalle rispettive teche per poter vivere la speciale opportunità di toccare con mano le coppe rossonere. Il tour si è come sempre concluso all’interno del Casa Milan Store, punto di riferimento fisico per l’acquisto dei kit ufficiali della stagione corrente come della Christmas Collection ideata per le Festività, e tanto altro ancora.

A quel punto, i tifosi si sono spostati presso il Casa Milan Bistrot, dove è stata loro offerta una consumazione prima di ricevere una speciale sorpresa dal calciatore della Prima Squadra maschile Luka Romero, con cui hanno avuto la possibilità di scambiare alcune battute e scattare foto ricordo per rendere la giornata ancora più memorabile. “Essere qui con i nostri tifosi oggi è motivo di grande felicità – ha dichiarato Romero – il loro calore e la loro passione sono una spinta a dare sempre il massimo. Il calcio è più di uno sport, e i momenti vissuti oggi lo dimostrano ancora una volta: siamo una squadra, siamo una famiglia”.

Anna Sculli, Presidente del Vharese, formazione che disputa con la maglia del Milan la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, ha commentato: “Per i nostri ragazzi e per tutta la grande famiglia del Vharese questa è una giornata storica. L’attenzione che il Club ci dedica ogni volta ci riempie d’orgoglio: siamo certi che i ragazzi indosseranno la divisa rossonera con orgoglio e gratitudine e metteranno in campo quel qualcosa in più che può arrivare solo da amicizie vere, come quella con il Milan”.

L’attività si inserisce all’interno del programma Il Milan per tutti, attraverso cui il Club si impegna a rendere sempre più accessibili i propri spazi sia fisici che digitali, e segue le linee guida sintetizzate all’interno del Manifesto RespAct di AC Milan per equità sociale, uguaglianza e inclusività.

Il Museo Mondo Milan – che ha recentemente allestito un uno spazio esclusivo dedicato al Settore Femminile rossonero e aperto le proprie porte a gruppi scolastici di ogni età grazie alla collaborazione con Ad Artem – da sempre si contraddistingue come spazio di socialità, aggregazione e senso di appartenenza, come anche per le tante iniziative di carattere sociale proposte con continuità.