Disabili: Mattarella, 'grande patrimonio, Italia si arricchisce con il contributo di tutti'**

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Ogni anno, alla fine di questo periodo, riflettendo ci si rende conto che il beneficio maggiore lo ha ricevuto la Presidenza della Repubblica, con la presenza di coloro che sono venuti in questi mesi estivi, per il contributo di allegria, di solidarietà che è stato recato a Castelporziano ed è un grande patrimonio che ogni anno il Quirinale raccoglie con la presenza dei suoi ospiti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della tradizionale festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale nella Tenuta di Castelporziano, dedicate a disabili e anziani, che si svolgono dal primo anno del mandato dell'attuale Capo dello Stato.

"Questo giorno e questi mesi -ha proseguito il Presidente della Repubblica- sono anche un messaggio a tutti nel nostro Paese sull'importanza di ciascuna persona, del valore di ciascuna persona, con le sue caratteristiche, sempre diverse per ciascuno, e con la consapevolezza dell'importanza che assume la possibilità che si inseriscano nella vita della società per realizzarsi, per esprimersi".

"Questo è fondamentale -ha sottolineato Mattarella- ed è non soltanto un dovere di apertura, ma è anche interesse della società, che si arricchisce del contributo di ciascuno nella sua vita. È interesse dell'Italia che questo avvenga. Per questo vanno rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono e talvolta gli ostacoli sono soprattutto nel modo di ragionare di chi non comprende questa importante esigenza della nostra società".