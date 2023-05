Disabilità: Gribaudo (Pd), 'Pdl su maternità, garantire donne da gravidanza a post partum'

Roma, 10 mag (Adnkronos) – "Alla vigilia della giornata della festa del mamma abbiamo pensato di ripresentare un testo di legge, una proposta che parte dall'ascolto". Lo ha detto Chiara Gribaudo, che con Marco Furfaro ha presentato alla Camera una proposta di legge sulle mamme disabili.

"Questo è Paese in cui si parla di natalità e maternità a sproposito. Sappiamo quanto è difficile la maternità nel nostro Paese, a quanto crei disuguaglianze, come quelle sul lavoro. Questo riguarda tutte le donne, vale ancora di più per chi ha disabilità -ha spiegato la Gribaudo, deputata Pd e vice presidente dell'Assemblea dem-. Noi vogliamo dare una mano. La proposta prevede sostegni e incentivi all'occupazione, sia per donne disabili che per chi ha figli con handicap, sostegno e accompagnamento alla gravidanza e al 'post partum'. Bisogna garantire le prestazioni normali e accompagnare le donne in questo percorso di avvio e sostegno alla gravidanza e al 'post partum'".

La Pdl ha avuto il sostegno di Avs con Luanza Zanella e Italia viva con Maria Elena Boschi: "Speriamo nella più ampia condivisione possibile", ha sottolineato la Gribaudo. "Questa è la prima iniziativa della nuova segreteria sul tema del welfare e non sta solo in una dinamica settoriale, ma parte dal presupposto che ogni persona ha il diritto di sviluppare il proprio progetto di vita -ha detto Furfaro, deputato Pd e responsabile welfare dem-. Stiamo parlando di un diritto che per alcune persone viene meno, che non è pienamente assicurato dallo Stato. Partiamo da questo, dal fatto che nessuno rimanga indietro, da una Pdl che sopperisce a una mancanza e racconta della necessità di una politica che ascolta".