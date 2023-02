Disabilità: nasce 'Unstoppable', da Toyota e Kinto una flotta per tifosi AS Roma

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Dalla partnership fra AS Roma, Toyota e Kinto nasce il progetto 'Unstoppable' che nel quadro dell'iniziativa 'Superiamo gli ostacoli', va a potenziare il servizio lanciato per facilitare il trasferimento allo Stadio di tutti i tifosi giallorossi ...

Roma, 3 feb.

– (Adnkronos) – Dalla partnership fra AS Roma, Toyota e Kinto nasce il progetto 'Unstoppable' che nel quadro dell'iniziativa 'Superiamo gli ostacoli', va a potenziare il servizio lanciato per facilitare il trasferimento allo Stadio di tutti i tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina. Per questa iniziativa legata alla mobilità inclusiva e sostenibile, a partire da Roma-Empoli, saranno a disposizione i veicoli Toyota e i servizi Kinto per permettere, grazie anche alla collaborazione della Protezione Civile Arvalia, ad un numero ancora più ampio di tifosi giallorossi di soddisfare la loro voglia di vivere le esperienze allo stadio.

Attraverso Kinto, Brand Globale di Mobilità del Gruppo e Mobility Service Provider di AS Roma, il gruppo giapponese metterà a disposizione del Club per tutte le gare casalinghe della stagione in corso una flotta di vetture Toyota, gran parte delle quali Full Hybrid di ultima generazione, per realizzare un servizio di trasferimento gratuito verso lo stadio Olimpico di tutti i tifosi giallorossi con disabilità. Si tratta – si sottolinea in una nota – di un progetto frutto della condivisione tra AS Roma, Toyota e KINTO dei valori di sostenibilità ed inclusività e assume una connotazione sociale che va oltre le partite allo Stadio.

Difatti, la flotta di veicoli verrà messa a disposizione del Club anche per realizzare una serie di attività di volontariato e servizi sociali utili alla comunità cittadina.

"Siamo orgogliosi di supportare l’AS Roma in questa iniziativa a vantaggio dei propri tifosi e di valore per tutta la comunità locale” ha dichiarato Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e CEO e Chairman di KINTO Italia – “Offrire a tutte le persone la possibilità di muoversi liberamente, in modo sicuro e senza barriere è la nostra missione.

Un impegno che trova concreta realizzazione nella partnership con un club come l’AS Roma, sempre attento a temi di responsabilità e sostenibilità sociale ed impegnato a rendere migliore la vita dei propri tifosi".