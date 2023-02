Disabilità, Locatelli: presto tavolo su caregiver, serve sostegno

Roma, 21 feb. (askanews) – Sui caregiver familiari “la definizione che oggi abbiamo sul piano normativo non basta e serve a poco se non è accompagnata da un sistema integrato di tutele e forme di sostegno. Presto istituirò un tavolo di ragionamento per definire alcuni aspetti che riguardano il riconoscimento di tutele e percorsi di sostegno per le persone che amano e che curano”. Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in audizione al Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“È un tema che mi sta particolarmente a cuore e per il quale dobbiamo anche una risposta all’Onu, rispetto al percorso di aggiornamento della nostra legislazione in merito. Credo comunque che il riconoscimento di tutele e percorsi di sostegno per i caregiver familiari debba provenire da una presa di coscienza, prima ancora che dalle considerazioni svolte dal Comitato ONU”, ha concluso.