Disastro ed omicidio colposo, la Procura indaga sull’incidente aereo a Lecco

Il 50enne Dave Ashley e il 53enne italiano Giampaolo Goattin si erano lanciati ma l'inglese era morto e la Procura indaga sull’incidente aereo a Lecco

Disastro ed omicidio colposo, su queste ipotesi di reato la Procura competente della Lombardia indaga in merito all’incidente aereo avvenuto sui monti di Lecco. La nota ufficiale degli inquirenti spiega che si sta cercando la verità giudiziaria ed eventuali responsabilitò dopo che il 16 marzo un jet militare da addestramento aveva preso fuoco ed era precipitato a 2.800 metri di quota sul monte Legnone.

Quel velivolo M-346 dell’azienda Aermacchi era decollato dallo stabilimento di Venegono Superiore, nel Varesotto.

La Procura di Lecco indaga sull’incidente aereo

E i due piloti, il 50enne inglese Dave Ashley e il 53enne italiano Giampaolo Goattin, erano riusciti ad eiettarsi e ad aprire i paracadute, ma purtroppo l’inglese non ce l’aveva fatta. Goattin era rimasto appeso in bilico su una roccia per poi essere recuperato e condotto in ospedale.

Lo scopo dei requirenti è accertare cause e responsabilità nel guasto presunto al velivolo. Il procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso ha quindi comunicato di aver aperto un fascicolo.

Velivolo sequestrato ed autopsia sulla vittima

Per il momento si procede contro ignoti per disastro aviatorio colposo, lesioni e omicidio colposo. La carcassa del velivolo è stata posta sotto sequestro e nei prossimi giorni sarà oggetto di una consulenza di parte.

Contestualmente la magistratura ha disposto l’autopsia sulla salma del 50enne inglese con il conferimento incarico ad un medico legale che dovrebbe avvenire nella mattinata di oggi, 18 marzo.