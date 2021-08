Disavventura per Aurora Ramazzotti in aeroporto: “Se non succede qualcosa non è il mio viaggio”

Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan dei social la sua disavventura in aeroporto in vista della sua partenza per Ibiza.

Aurora Ramazzotti è partita per Ibiza in compagnia delle amiche Ludovica Ajelli, Paola Di Benedetti ed Enrica Tacchi. Le quattro amiche hanno vissuto una spiacevole disavventura durante il viaggio.

Aurora Ramazzotti: la disavventura in aeroporto

Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan dei social la spiacevole disavventura di cui è stata protagonista all’aeroporto di Malpensa, dove il suo volo sarebbe partito con svariate ore di ritardo a causa di alcuni passeggeri.

Si da il caso infatti che 6 persone avrebbero imbarcato i loro bagagli sul volo senza poi presentarsi al momento dell’imbarco. Dopo un iniziale ritardo dovuto alla vicenda, i passeggeri sono stati costretti ad uscire dal velivolo per un’interminabile attesa in cui è stato persino modificato l’equipaggio. A causa di questo inconveniente – raccontato con Aurora con la sua solita ironia attraverso le sue stories instagram – il volo è partito con diverse ore di ritardo, con disagi e tensioni da parte dei passeggeri.

Aurora Ramazzotti: la vacanza insieme alle amiche

Aurora Ramazzotti è partita per Ibiza in compagnia di 3 delle sue migliori amiche. Tra queste anche Paola Di Benedetto, recentemente tornata single dopo la sua rottura da Federico Rossi. A pochi giorni dalla rottura dal cantante la showgirl si era mostrata proprio in compagnia di Aurora e di Sara Daniele, altra sua grande amica. Le due le sono rimaste accanto dopo la difficile separazione dal cantante, con cui da poco era andata a convivere.

Aurora Ramazzotti: la vita privata

Aurora Ramazzotti è molto legata alle sue amiche e al suo fidanzato, Goffredo Cerza, a cui è legata già da diversi anni. Per la figlia di Eros Ramazzotti quello per Goffredo è il suo primo grande amore: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima.

È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”, ha confessato la figlia di Michelle Hunziker in merito alla sua storia d’amore.