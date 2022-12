"Disavventura" per Calenda: tutta colpa della moglie che viene chiamata in causa dal politico per un avvenimento mondano che lo ha reso zuppo e comico

Violante Guidotti Bentivoglio chiamata in “correità” assieme al meteo inclemente da suo marito su un social è una delle cose più divertenti degli ultimi mesi, a contare che la medesima è la moglie di Carlo Calenda e che lo stesso l’ha “accusata” di averlo ridotto vittima della sua ultima disavventura.

Quale disavventura? Forse l’idillio con Renzi alla fine?

“Disavventura” per Calenda: colpa della moglie

Oppure Forza Italia che guadagna tre punti Ipsos o addirittura una corsa in tax di sessanta chilometri assieme ad Enrico Letta e Rocco Casalino? No. Il motivo per cui spopola la spassosa storia Instagram del leader di Azione e membro del Terzo Polo sta tutto scritto in quel che lui ha postato con una foto in cui Calenda sembra Romolo Augustolo dopo un gavettone dei barbari.

La festa, il motorino e il nubfragio romano

Ecco cosa ha scritto Calenda a corredo di quella storia Instagram: “Quando tua moglie violante ti trascina ad una festa in tema oro o nero (smoking)”. Poi la lo sviluppo: “E decidi di andarci in motorino perché non si trovano i taxi e incappi in un nubifragio con una ridicola corona di alloro che hai fregato a tua figlia, perché non entri più nello smoking”. E la chiosa saggia: “Solo trent’anni insieme salvano il matrimonio”.