Disavventura per Paola e Massimo: partono per la Polonia e si ritrovano in Romania

Paola e Massimo avevano prenotato per un viaggio in Polonia. A causa di un errore, si ritrovano in un'altra nazione, la Romania.

Paola e Massimo, una coppia italiana, doveva partire per la Polonia: destinazione Cracovia. Per un errore però si sono ritrovati a Craiova, in Romania, ad almeno 1000 km di distanza dalla meta predestinata. Nonostante tutto, si è rivelato un imprevisto che non li ha condizionati in modo negativo.

Disavventura per Paola e Massimo: l’errore

A diffondere la notizia dell’incidente avvenuto, è un post condiviso dall’Aeroportul International Craiova; lì, la coppia è stata accolta con gentilezza nella regione della Bania, luogo in cui lo staff si è subito mostrato cordiale e disponibile a fare in modo che l’esperienza dei due, in Romania, fosse positiva.

Nello stesso post diffuso sui social, si fa riferimento alle parole di Paola che ci aveva tenuto a sottolineare che la loro vacanza stesse andando molto bene e che, insieme a Massimo, con la scusa, stessero scoprendo un Paese bellissimo.

Aggiunge: “Siamo stati davvero fortunati ad essere arrivati qui, nella vostra bella Romania, che stiamo scoprendo a poco a poco”.

La compagnia aerea responsabile dell’accaduto

Lo spiacevole disguido è stato causato da una nota agenzia di viaggi di Firenze. La coppia, a Cracovia, doveva raggiungere degli amici sul posto. Un errore dato dalla facile rassomiglianza tra i nomi delle due città: Cracovia, Craiovia.

Per questo, una volta scesi dall’aereo, Paola e Massimo avevano creduto che si trattasse del nome della città scritto in polacco, ma non era come pensavano.

Il trasferimento in Polonia dalla Romania, purtroppo, non è stato possibile. In ogni caso, quell’errore non è stato del tutto spiacevole: i due hanno avuto l’opportunità di scoprire una Nazione diversa, estremamente accogliente e pronta ad aiutarli.