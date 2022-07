Discorso di Draghi in Senato: fiducia o dimissioni gli scenari possibili

Inizierà alle 9:30 il discorso di Draghi in Senato a cui seguiranno discussione e voto di fiducia: cosa potrebbe accadere?

C’è attesa per il discorso di Draghi in Senato e per il successivo voto di fiducia che decreterà la continuazione o la fine del suo governo. Sono infatti due i finali alternativi che potrebbero profilarsi al termine della giornata di oggi: l’ottenimento della fiducia o la rassegna delle dimissioni.

Discorso di Draghi in Senato

Il premier avrebbe preparato due discorsi per l’appuntamento di oggi, il primo con cui chiederà la fiducia alle forze politiche e il secondo che potrebbe servire a confermare l’addio a Palazzo Chigi qualora le repliche in Aula non dovessero convincerlo.

Gli occhi saranno puntati su due posizioni: quella del Movimento 5 Stelle, che in caso di no a Draghi rischia una nuova scissione, e quella del centrodestra, che ha posto come condizioni per la fiducia la bocciatura del documento in sette punti presentato da Giuseppe Conte.