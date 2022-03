Discorso di Zelensky alla Camera, il commento di Matteo Salvini: “Mi piace quando parla di pace”

Matteo Salvini commenta il discorso alla Camera di Zelensky. L'assenza di alcuni membri della Lega ha fatto discutere.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è espresso in merito al discorso alla Camera dei Deputati che ha tenuto oggi, 22 marzo 2022, il presidente dell’Ucraina Zelensky. Occhi puntati sul sentarore Pillon.

Il discorso di Zelensky alla Camera è piaciuto a Salvini

Matteo Salvini è soddisfatto del discorso di Zelensky alla Camera ed ha apprezzato ed elogiato moltissimo il presidente ucraino. Le parole del leader della Lega sono state: “Mi piace Zelensky quando parla di pace, non quando si parla di invio di nuove armi o magari di mandare i nostri militari. Credo che sia servito l’intervento del papa. Bisogna parlare di pace e di trattative, questa deve essere la strada”.

Gli assenti della Lega

Ha suscitato clamore il fatto che alcuni membri della Lega, anche noti alla cronaca, come Simone Pillon oggi non erano presenti a Montecitorio. A tal proposito Salvini ha dichiarato: “Io giudico i presenti ma non gli assenti, Pillon aveva un impegno a Londra“.

Perchè Pillon è finito nel mirino?

Se sono state rivolte particolari attenzioni nei confronti di Simone Pillon è perchè già anni fa, come si apprende da un’inchiesta giornalistica del settimanale L’Espresso, il senatore leghista gestiva una fondazione finanziata con soldi russi.

L’inchiesta era focalizzata sui rapporti economici tra la Russia di Putin e le fondazioni ed organizzazioni della destra integralista cattolica. Non c’è da stupirsi dunque se Pillon, proprio in quest’occasione, ha preferito non posticipare il suo impegno a Londra e perdersi un’evento storico.