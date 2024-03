Discorso sullo Stato dell'Unione, Biden: Trump minaccia la democrazia

Roma, 8 mar. (askanews) - Un duro attacco nei confronti del probabile rivale per la corsa alla Casa bianca, Donald Trump, segnalato come un pericolo per la democrazia, quello lanciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il tradizionale Discorso sullo Stato dell'Unione, che ha risentit...

Roma, 8 mar. (askanews) – Un duro attacco nei confronti del probabile rivale per la corsa alla Casa bianca, Donald Trump, segnalato come un pericolo per la democrazia, quello lanciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il tradizionale Discorso sullo Stato dell’Unione, che ha risentito fortemente della campagna elettorale ormai già nel suo pieno.

“Ora siamo noi a dover affrontare un momento senza precedenti nella storia dell’Unione. La libertà e la democrazia non sono mai state così tanto sotto attacco in patria dai tempi del presidente Lincoln e della guerra civile”, ha affermato il presidente, segnalando che tale minaccia viene “sia dall’estero che dall’interno”.

Respingendo le accuse relative alla sua età, di chi lo ritiene troppo vecchio, Biden, 81 anni, di fronte alla seduta congiunta del Congresso, ha parlato della guerra in Ucraina, accusando Trump – mai citato per nome nel discorso – di essere stato troppo indulgente con Mosca. Poi ha detto:

“Il mio messaggio al presidente Putin è semplice. Non ce ne andremo. Non ci piegheremo. Non mi piegherò”, ribadendo che Putin non si fermerà in Ucraina.

Trump, dal canto suo, ha risposto via social alle accuse di Biden. “Questo potrebbe essere il discorso sullo stato dell’Unione più arrabbiato, meno compassionevole e peggiore mai fatto”, ha scritto. E ha sostenuto che Putin ha invaso l’Ucraina perché non ha rispetto di Biden.

Per quanto riguarda anche l’altro conflitto, quello in corso a Gaza, Biden ha anche cercato di rispondere all’insoddisfazione che serpeggia nelle stesse fila democratiche per la sua gestione, ritenuta da molti troppo sbilanciata a favore di Israele, affermando che lo Stato ebraico “ha anche una responsabilità fondamentale: proteggere civili i innocenti a Gaza”.