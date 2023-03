La discussione sopra le righe tra Lucia Annunziata ed il ministro Eugenia Roccella

Il tema di maternità e paternità surrogata, così come quello sulla chiusura del governo alla possibilità di trascrizione all’anagrafe dei figli di famiglie omosessuali è destinato a far infiammare ancora a lungo l’opinione pubblica, così come politici e giornalisti.

Ne sono state esempio lampante la giornalista Lucia Annunziata e la sua ospite a Mezz’Ora in Più su Rai 3 Eugenia Roccella.

Cosa ha detto la giornalista Lucia Annunziata

Nel corso della discussione riguardante l’argomento della settimana e forse del mese: maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali, la giornalista Lucia Annunziata ha perso le staffe con il ministro della Famiglia Eugenia Roccella.

Il confronto tra le due figure è stato interessante e duro, tanto che la giornalista si è infervorata a tal punto da lasciarsi sfuggire una parola di troppo, in chiusura infatti ha detto: “E fatele queste leggi, c…o”.

Da un lato la giornalista, resasi conto della gaffe, ha chiesto immediatamente scusa al ministro e ai suoi telespettatori: “Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico”. Dall’altro la sua interlocutrice non è apparsa affatto turbata e ha replicato con un sorrisetto: “Vedo che si coinvolge“.

Di discussioni come questa probabilmente ce ne saranno molte altre nei prossimi giorni, solo il tempo ci dirà le prossime mosse del governo.

