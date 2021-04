Disfunzione erettile: gli alimenti che fanno bene all’intimità

La disfunzione erettile si può combattere anche a tavola con alcuni alimenti che fanno bene all'intesa sessuale.

Il sesso è una componente fondamentale in una relazione, ma a volte non tutto gira nel modo giusto e si può andare incontro ad alcuni problemi. La disfunzione erettile, sebbene se ne parli poco, è uno dei problemi maggiormente comuni tra gli uomini. Ecco come trattarla grazie ad alcuni alimenti che migliorano l’intesa sessuale.

Disfunzione erettile

Con questo termine si fa riferimento a una incapacità di raggiungere o mantenere l’erezione durante l’atto sessuale. Una condizione che colpisce moltissimi uomini e che li porta a vivere una situazione di profondo disagio, non solo verso se stessi in quanto sentono crollare la propria virilità, ma anche verso la partner che non riescono a soddisfare come vorrebbero. La disfunzione erettile può essere la causa di diversi problemi all’interno della coppia.

Al giorno d’oggi, vi è una sorta di tabù e ritrosia a parlare di questa difficoltà così intima. Gli uomini che soffrono di disfunzione erettile hanno paura a parlarne, non solo con gli amici, ma anche con la partner stessa. Un problema che riguarda tantissimi uomini, sebbene si vergognino a parlarne. Inoltre, può dipendere da una serie di cause che possono essere sia di tipo psicologico che organico.

L’ansia e lo stress, ma anche dei problemi all’interno della coppia stessa, la prima esperienza da questo punto di vista e la paura di fallire portano tantissimi uomini a non vivere bene questo momento che tende a influire sul rapporto stesso. Chi vive un periodo difficile, sia per problemi personali che professionali, ha difficoltà a lasciarsi andare.

Per quanto riguarda le cause organiche alla base della disfunzione erettile, ci possono essere alcuni problemi di pressione sanguigna. L’abuso di alcool e fumo tendono a influire in maniera negativa sull’erezione e la sua durata. A prescindere dalle cause è sempre importante parlarne con un esperto in modo da valutare se ci sono problemi all’interno della coppia stessa. L’uso di un buon prodotto come Climax Control può aiutare a trattare la disfunzione erettile.

Disfunzione erettile: gli alimenti

Per trattare la disfunzione erettile, è fondamentale apportare alcune modifiche alla propria vita, a cominciare dall’alimentazione. Nutrirsi in modo corretto non è solo importante per un fisico scolpito, ma ci sono alcuni alimenti che possono migliorare l’intesa sessuale e fare bene al rapporto di coppia sotto le lenzuola.

Limitare o abolire il fumo, l’alcool, cercare di stare lontano da fonti di stress, contribuisce a contrastare e combattere i problemi di erezione e disfunzione erettile a cui gli uomini possono andare incontro. Tra gli alimenti da consumare e portare a tavola, vi è sicuramente l’olio d’oliva, un ingrediente tipico della cucina mediterranea per le sue proprietà e i benefici all’apparato cardiocircolatorio, ma anche alla vita sessuale. Dal momento che è ricco di antiossidanti, si rivela un toccasana per il membro maschile e per le arterie, in generale.

Le ostriche sono un cibo afrodisiaco, per cui fanno molto bene alla sfera sessuale dal momento che aumentano la produzione di testosterone. Il salmone, quindi il pesce, è ricco di acidi grassi che aiutano a prevenire la disfunzione veno-occlusiva cavernosa. Oltre al pesce azzurro, gli esperti consigliano di mangiare anche moltissima frutta a guscio come le noci e semi oleosi.

I pomodori sono un alimento ricco di licopene, una sostanza che aiuta a migliorare la libido, inoltre migliorano la circolazione del sangue in modo d’avere delle erezioni facili e durature. Il peperoncino, il cocomero, le barbabietole e i pistacchi sono alimenti funzionali per trattare la disfunzione erettile e che fanno bene nell’intimità.



Disfunzione erettile: miglior rimedio

Agli alimenti che aiutano a migliorare l’intesa sessuale e trattare la disfunzione erettile, è consigliabile aggiungere anche un buon integratore naturale che non sia invasivo per la salute. Tra i tanti che si trovano in commercio, spicca per i suoi benefici e proprietà, Climax Control. Un valido aiuto e supporto che si presenta sotto forma di compresse e che aiutano l’uomo a migliorare la propria sessualità e intesa sotto le lenzuola.

Climax Control è consigliato sia da esperti che consumatori in quanto migliora la durata dell’erezione con enorme soddisfazione di entrambi i partner. Permette di avere una erezione molto potente e duratura con risultati nettamente soddisfacenti rispetto a prima. Un prodotto che combatte la disfunzione erettile grazie ai livelli di serotonina. Grazie ai suoi benefici e sicurezza è considerato universalmente come il nuovo viagra naturale. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

I livelli bassi di serotonina portano l’organo riproduttivo maschile ad avere delle difficoltà durante il rapporto e grazie a questo integratore si ripristina il giusto equilibrio di questo composto chimico. Molto facile da assumere: basta prendere le pastiglie poco prima dei pasti e già dopo alcuni giorni cominciano ad avvertirsi i primi risultati e benefici utili.

Ha una azione molto rapida e si consiglia di continuare il trattamento per circa 4-5 mesi. In base ad alcune statistiche, Climax Control aiuta a migliorare la vita sessuale e il rapporto dura molto di più.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che i suoi componenti sono naturali, quali:

Sarsaparilla: una pianta dal potere afrodisiaco e usata da tempo proprio per combattere la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce

una pianta dal potere afrodisiaco e usata da tempo proprio per combattere la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce L-Carnitina: un aminoacido che migliora la vita sotto le lenzuola

un aminoacido che migliora la vita sotto le lenzuola Tribulus terrestris: ha proprietà rinforzanti.

Climax Control, essendo un prodotto ufficiale ed esclusivo si può ordinare soltanto sulla pagina ufficiale, non sui siti di e-commerce o negozi fisici. Bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. L’integratore è in vendita al costo di 49€ per una confezione per un mese di trattamento, ma ci sono anche altre offerte da valutare con la spedizione gratuita. Si può pagare con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.

