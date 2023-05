Il momento del sesso con la partner dovrebbe essere piacevole e stimolante. Alcune volte, si va incontro ad alcune problematiche che possono compromettere la relazione sessuale. Per risolvere le difficoltà legate alla disfunzione erettile, qui forniamo una serie consigli anche riguardo la dieta da seguire per migliorare le proprie performance.

Disfunzione erettile

Una condizione che molti uomini attraversano in camera da letto dal momento che con disfunzione erettile s’intende l’incapacità da parte del sesso maschile di mantenere o raggiungere l’erezione per tutta la durata del rapporto. Soffrire di questa condizione può arrecare difficoltà all’interno della coppia con l’uomo che si sente sfiduciato.

Sono diversi gli uomini a soffrirne e preoccuparsi di questa condizione che va a influire, non solo sul rapporto di coppia, ma anche sulle prestazioni stesse del sesso maschile. Una problematica che dipende da una serie di cause, come lo stress, i problemi relazionali per cui si va a influenzare la propria autostima e anche virilità.

Come già detto, le cause di una disfunzione erettile possono essere varie e si va da problemi come il diabete sino all’obesità o al sovrappeso. Possono anche essere di tipo ormonale, quindi livelli bassi di testosterone che vanno a pregiudicare la performance sessuale. Ci sono anche cattive abitudini che si adottano nella vita come il fumo o l’alcool.

Il cervello gioca un ruolo importante su questa condizione, per cui alcuni fattori come lo stress, ma anche l’ansia o anche i problemi all’interno della coppia hanno risvolti negativi per un sesso soddisfacente. La stanchezza, ma anche l’invecchiamento possono sicuramente avere delle controindicazioni in tal senso.

Disfunzione erettile: cosa mangiare

Considerando che l’obesità è considerata uno dei fattori che possono influire sulla disfunzione erettile e, quindi, sulle problematiche in ambito sessuale, una ottima idea è quella di provare a cambiare il proprio stile di vita e la dieta optando per alimenti che possano aiutare a migliorarla. Fare scelte sane non è solo efficace per il fisico, ma anche per l’attività sessuale.

in base a uno studio che è stato condotto nel Regno Unito, sembra che consumare determinati alimenti possa aiutare a ridurre il rischio di soffrire di questa condizione. Per esempio, una dieta di cibi dal colore rosso o blu come mirtilli, ma anche ciliegie, frutti rossi o ravanelli può sicuramente migliorare le proprie performance sessuali.

Questi cibi da portare in tavola contengono dei flavonoidi che prendono il nome di antocianine che riducono il rischio di disfunzione erettile fino al 14% con esiti che sarebbero nettamente elevati se a una sana alimentazione si associasse anche una buona e costante attività fisica. questi alimenti di colore scuro risultano essere maggiormente protettivi per la sessualità maschile.

Oltre ad effettuare scelte sane e alimenti ricchi di benefici, bisogna anche eliminare dalla tavola tutti quegli alimenti che contengono grassi in eccesso, come i cibi troppo dolci o salati, ma anche gli insaccati, le fritture, ecc. Questi tipi di alimenti vanno a ridurre il peso in eccesso e contrastare il problema sessuale che molti uomini vivono.

Disfunzione erettile: rimedio

Per combattere la disfunzione erettile e le difficoltà che attraversa sia l’uomo che la coppia sotto le lenzuola, sono diversi gli integratori che giungono in aiuto. Il migliore è al momento Vigrax, già provato da molti uomini che hanno ottenuto importanti benefici. Un integratore sessuale in compresse che aiuta gli uomini regalando un sesso soddisfacente.

Un integratore per la potenza sessuale maschile che permette di avere delle erezioni maggiormente forti e durature, ma anche prolungate nel tempo. Un prodotto efficace che stimola la circolazione sanguigna aumentando così le prestazioni in camera da letto. Prodotto dai migliori e massimi esperti in questo campo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore come Vigrax è valido anche perché si basa su principi attivi che funzionano molto bene tra di loro fornendo la massima efficacia possibile. Sono ingredienti privi di qualsiasi effetto collaterale o controindicazione come Vigrax Erect Proprietary Blend che va a migliorare il sesso; L-Arginina che aumenta la vasodilatazione, quindi l’afflusso di sangue al membro maschile raggiungendo così l’erezione; il ginseng che ha un effetto benefico e il tribulus terrestris che iuta a produrre maggiori quantità di testosterone.

Basta assumere da una a due compresse di questo integratore prima del pranzo o della cena per ottenere fin da subito i migliori risultati.

Per ordinare un integratore come Vigrax, non essendo reperibile nei negozi fisici o Internet, è necessario collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire le proprie generalità nel modulo di acquisto per poi accedere alla promozione di due confezioni, di cui una gratuita al costo di 82€ con altre offerte che è possibile vagliare. Il pagamento è accessibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

